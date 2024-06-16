新品 ラルフローレン ラグビー スカル刺繍 ポロシャツ S ラベンダーピンク

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コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをお読みください。↓他にもラルフローレンのアイテムを多数出品中です。是非ご覧下さい。#lanru_ralphlauren↓シャツやブラウスはこちら#lanru_shirt#lanru_cutsewRALPHLAURENRUGBYラルフローレンラグビースカル刺繍ストレッチ鹿の子ポロシャツくすみライトピンクサイズ S実寸肩幅約31cm身幅約37cm(脇下部分)着丈約56cm(後ろ襟下〜後ろ裾先)袖丈約12cm(肩〜袖先)コットン97%エラスタン3％香港製RN41381のタグが付く正規品ラルフローレン・ラグビーのポロシャツです。ストレッチの効いた鹿の子生地を使用しています。左胸のスカル/ロゴ刺繍がアクセントになります。紙タグ付きの未使用品です。目立った傷や汚れはなく、これからお使い頂くのに充分良好な状態です。あくまで個人保管品になります。神経質な方はご遠慮ください。45rpmYAECAヤエカarts\u0026scienceアーツアンドサイエンス Frank\u0026Eileenフランクアンドアイリーン ブラウス チノパン タックパンツ ヴィンテージデニム をお探しの方にもオススメです。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。