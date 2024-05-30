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if six was nine タンクトップ　イフシックスワズナイン　LGB
商品番号 F43052790677
商品名

if six was nine タンクトップ　イフシックスワズナイン　LGB
ブランド名 イフシックスワズナイン
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ifのタンクトップ。サイズ0カラー、ホワイトベージュ伸縮性があるので着用しやすいです。パイソンのタグ付き。シンプルながらも個性的で雰囲気のあるデザインです。裾の方に小さなシミが2箇所ありです。used品.自宅保管にご理解の上宜しくお願いします。
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