ファイナルファンタジー7 プレイアーツ クラウド＆ハーディー・デイトナ

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欠品などは無いと思いますが、経年による箱の痛みなどございます。その点を踏まえた上でのご検討を宜しくお願い致します。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···ノンスケール性別···男