Emma Taylor エマテイラー　半袖ブラウス　ブラック　ふんわり袖

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商品詳細
【商品・状態】EmmaTaylorエマテイラー 半袖ブラウス ブラック ふんわり袖特に汚れないです【ブランド】EmmaTaylorエマテイラー 半袖ブラウス ブラック ふんわり袖【サイズ】フリー平置きサイズ肩幅約55cm身幅約45cm着丈約75cm【補足】◆即購入大歓迎です^-^◆プロフィール一読お願い致します。◆素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。◆キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。No.3109#AGD190★商品検索はハッシュタグから探していただくと見やすいです→ハッシュタグの後ろにアイテム名、ブランド名を追記すると、さらに検 「 #AGD190 コート、ワンピースなど 」 「 #AGD190 ナノユニバース、FABIORUSCON
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