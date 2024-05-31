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Emma Taylor エマテイラー　半袖ブラウス　ブラック　ふんわり袖
商品番号 D79981820803
商品名

Emma Taylor エマテイラー　半袖ブラウス　ブラック　ふんわり袖
ブランド名 エマテイラー
特別価格 税込 1,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品・状態】EmmaTaylorエマテイラー　半袖ブラウス　ブラック　ふんわり袖特に汚れないです【ブランド】EmmaTaylorエマテイラー　半袖ブラウス　ブラック　ふんわり袖【サイズ】フリー平置きサイズ肩幅約55cm身幅約45cm着丈約75cm【補足】◆即購入大歓迎です^-^◆プロフィール一読お願い致します。◆素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。◆キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。No.3109#AGD190★商品検索はハッシュタグから探していただくと見やすいです→ハッシュタグの後ろにアイテム名、ブランド名を追記すると、さらに検　「　#AGD190　コート、ワンピースなど　」　「　#AGD190　ナノユニバース、FABIORUSCON
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