★新品タグ付き。イネド　INED Vネックブラウス

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★ブランド・・イネド INED★サイズ・・11号★色・・オフホワイト★イネドのVネックブラウスです。★お色はオフホワイトです。★シワになりにくい素材を使用しています。★新品タグ付きですが自宅保管品なので神経質な方は購入をお控え下さい。★購入の前にプロフィールをお読み頂きご了承の上で購入お願いします。