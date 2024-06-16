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美品 genten ハンドバッグ ブラウン オールレザー
商品番号 M56064597812
商品名

美品 genten ハンドバッグ ブラウン オールレザー
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品についてブランド:genten/ゲンテン商品状態:目立ったヨレや汚れはないので、長くご活用頂けます。付属品:なし◆サイズ　縦　25　横　30　マチ　8.5数mmの誤差はご容赦ください。◆素材　レザー当商品は中古品です。完璧を求められる方はご遠慮ください。◆発送について匿名配送で発送予定です。不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。◆購入場所大手リユースショップ値下げ交渉もお待ちしております。こちらでは様々なシチュエーションで活躍できるファッションアイテムを販売しております。管理番号
http://narcologia.ru/goods/conception286357.html
http://narcologia.ru/goods/reflector558764.html
http://narcologia.ru/goods/freezer354898.html

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