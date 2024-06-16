Q598/NAPIER/超希少/シルバー透明感ドロップネックレスとピアス

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==【実物撮影★画像盗用、転載禁止】==ピアス【サイズ】2.15x1.53cmネックレス【サイズ】40+8cm幅最大6.6cm【総重量】35g【素材】真鍮/合金/樹脂海外インポート本物1セット在庫再入荷困難2011年の社内セールスサンプルですが今もキラキラめっちゃ美しい(o´艸`)すごく珍しいアイテムのでコレクションおすすめ(≧▽≦)ヴィンテージ好きな方おすすめ*【希少アイテムコレクション】新品未使用品ですが、ストック品ので完璧ではありませんですよ(目立たない小キズ/少し経年感ある場合もございます)------★アメリカMACY'S百貨店/NORDSTROM/Dillard'sアウトレットなどから購入★正規品/鑑定可お互いに尊敬することを心がけお願い致します★万が一何がありましたら、返品や交換したい場合、ぜひ【ご評価前】にYukiと連絡してくださいね==アクセサリー【コレクション】==★主に海外ブランドやプチプラアイテムアウトレット品、海外オックション落札物、海外連携工場、百貨店ストック品、デザインサンプルなど★海外オークション落札物の場合未使用品新品ですが完璧ではありませんですよ(目立たない小キズ歪みなどある場合もございます)▶台紙/タグ新旧様式ある場合ランダム発送===•即購入OK •当日/翌日/お急ぎ発送可能(事前連絡要) •基本的にダンボール箱より発送致します#yk_treasure_box↑全てのアクセサリーはこちら===フォロワー様特典 2点まとめ買う→200円OFF 3点まとめ買う→300円OFF ： 以降一つ増える毎に200円OFF♡欲しいアイテムのタイトル前端のナンバー(例A123、B456)をコンメントからお知らせくださいね=========◇ご注意※届いたアクセサリーが破損、変形していた場合、受け取り評価をせずメッセージでお知らせ下さい。お互いに尊敬することを心がけお願い致します♡