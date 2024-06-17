未使用　Felisi ミニバッグ

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フェリージ革部分、ナイロン部分全てブラックです。試着？合わせてみた程度で使用はしておりません。キズや汚れは特に見当たりませんが自宅保管しておりましたのでご理解の程よろしくお願いします。◾️サイズ高さ 約17cm幅 約25cmマチ 約4cmショルダー長さ 約33cm