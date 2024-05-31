ポケモンカード レイジングサーフbox(シュリンク付き)

種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックスポケモンカードレイジングサーフのbox(シュリンク付き)です。商品購入後は綺麗に保管しておりますので、傷などがあれば初期不良だと考えられます。※すり替え、トラブル等防止の為購入後のキャンセル及びに返品は不可とさせて頂きます。ご了承の方のみご購入下さい。



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