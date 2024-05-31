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ポケモンカード レイジングサーフbox(シュリンク付き)
商品番号 U17349640054
商品名

ポケモンカード レイジングサーフbox(シュリンク付き)
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックスポケモンカードレイジングサーフのbox(シュリンク付き)です。商品購入後は綺麗に保管しておりますので、傷などがあれば初期不良だと考えられます。※すり替え、トラブル等防止の為購入後のキャンセル及びに返品は不可とさせて頂きます。ご了承の方のみご購入下さい。
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