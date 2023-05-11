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〈ストロベリーショートケーキ〉のレシピ　TEE
商品番号 J36542891038
商品名

〈ストロベリーショートケーキ〉のレシピ　TEE
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用(※新品ですが紙の値札タグは付いてません。)ピンク肩幅42.5身幅51着丈54.5袖丈21【2023SS】〈ストロベリーショートケーキ〉のレシピが載っている遊び心溢れるTシャツ。従来のJANESMITHのTシャツより、コンパクトなサイズ感。フォントやTシャツの色と文字の組み合わせに拘って作っているアイテムです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ピンク・ホワイトあり、グレーAなし裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
http://narcologia.ru/goods/mythic542635.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture582041.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture251641.html
ストロベリーショートケーキ〉のレシピ TEE Tシャツ | www.vinoflix.com
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