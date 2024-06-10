スワンキス Swankiss 肩開きフリルブラウス 袖リボン ホワイト F

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スワンキスSwankiss肩開きフリルブラウス袖リボンカラー:ホワイトサイズ:FREE平置き→着丈約57cm身幅約45.5cm肩幅約32.5cm袖丈約54cm(素人採寸、多少の誤差はご了承下さい。)特にダメージの無いように思いますが、素人検品の為、僅かな見落としはご了承頂ける方のご購入を宜しくお願いいたします。自宅保管品、usedにご理解ください。色...ホワイト袖丈...長袖素材...ポリエステルテイスト・シーン...地雷系,量産型