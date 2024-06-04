ヴェロフォンナ　サイズ38 ノースリーブ　カットワーク刺繍切り替えカットソー

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Re.Verofonnaヴェロフォンナサイズ38ノースリーブ カットワーク刺繍切り替えカットソー身幅 約43cm総丈 約55cm目立ったダメージや汚れはございません。ほかにもレディーストップスを多数出品しております #みぃりのトップス一覧 から一覧をごらんいただけます。当方喫煙者やペットはおりません。ご質問等お気軽にお問い合わせ下さいませp18m200ユポ