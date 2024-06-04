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ヴェロフォンナ　サイズ38 ノースリーブ　カットワーク刺繍切り替えカットソー
商品番号 Y32267545998
商品名

ヴェロフォンナ　サイズ38 ノースリーブ　カットワーク刺繍切り替えカットソー
ブランド名 ヴェロフォンナ
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Re.Verofonnaヴェロフォンナサイズ38ノースリーブ　カットワーク刺繍切り替えカットソー身幅　約43cm総丈　約55cm目立ったダメージや汚れはございません。ほかにもレディーストップスを多数出品しております　#みぃりのトップス一覧　から一覧をごらんいただけます。当方喫煙者やペットはおりません。ご質問等お気軽にお問い合わせ下さいませp18m200ユポ
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