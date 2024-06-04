axes femme ギャザーフリルブラウスプルオーバー・新品

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お出かけで着ようと消したのですが、他の服を着たのでまた出品しました新品、未使用。店舗に行く暇がなくオンラインで即購入。これなら絶対着れると思っていたのに先日出かけようとした時に黒を着たら似合いませんでした。着用時のシルエットは綺麗で、着心地もよく今の暑い時期でも涼しく着れそうです。価格 5,500円カラー 生成りカラーバリエーション黒、生成り、ピンククオリティ本体:ポリエステル100%レース:ナイロン55%レーヨン40%綿5%テープ:ポリエステル100%サイズＦ着丈 バスト 肩幅 袖丈 袖口(1周）581003738.526品番TY81X133【アイテム説明】axesfemmeearlyautumncatalog光沢感が上品なサテンリボン×チュールレースのブラウスです。デコルテがすっきりきれいに見えるような襟周りのシルエットがポイント。くしゅくしゅっとギャザーのよったデザインで、周りには共フリルやレースなどボリューム感があって華やかな印象に。袖口もふわっと広がるこだわりのシルエットです。袖山や身頃にもレーステープをあしらい、華やかながらもすっきり縦ライン見えがうれしいポイントです。肌触りの柔らかなとろみのある素材感で、落ち感もあるので着心地も◎。フェミニンなブラウスなので同じテイストのフレアスカートとのスタイリングがオススメです。【素材】裏地なし透け感あり伸縮性なし割とゆとりがあり涼しく今から使えます。首周りがとてもいいです。中に長袖を着たり、羽織りを着れば秋冬も使えます。クラッシックですが可愛いデザインです。黒がダメだったのでもう生成りも諦めたのですが、生成りは問題なく着れました。ジャンスカの中などに入れても可愛いです。ゆうパケットポストかネコポスこれらの点を理解して頂ける方の購入を希望します。また、プロフィールは必ず読んで、納得した上で購入をして下さい。