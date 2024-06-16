Theory セオリー★エコクランチウォッシュブラウス　ミントグリーン　リネン麻

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Theoryセオリー2019SSエコクランチブラウス9108023/ECOCRUNCHWASH/EASYSTRAIGHTTOP26,400円伝説のCRUNCHシリーズボートネックのフレンチスリーブブラウス。セオリー定番のリネン素材で程良いストレッチ性があり、着心地も抜群です。フレンチスリーブデザインで、身幅がたっぷりとしたゆとりのあるリラックスシルエットになっております。着丈が短めなので、ワイドパンツとの相性も抜群ですサイズS実寸サイズ身幅：53.5cm総丈：52cmカラー:ミントグリーン素材:麻62％レーヨン36％ポリウレタン2％3、4回程着用しました。シミや汚れなどはなく大変美品です。まだまだご活用頂けますがユーズド品にご理解のある方のご購入お待ちしています。 【お願い】検品には細心の注意を払い、気づいたダメージはお伝えしていますが細かな見落とし等がございましたご了承下さい。他にもECOCRUNCHシリーズのジレやパンツも出品中です。おまとめ購入でお値引きさせて頂きます。23区、CLANE、UNITEDTOKYO、AmeriVINTAGE、RonHerman、DeuxiemeClasse、Drawer、ENFOLD、PLAGE、ADORE、IENA、theory、UNTITLED、アナイなどお好きな方にもおすすめです。