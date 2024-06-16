マルコサラヴィール ロングブラ　C85

マルコサラヴィールロングブラサイズC85補正下着美品5回着用ホームクリーニング済ストラップレスも可能。洋服に合わせてストラップの位置を変更したり、クロスが出来ます。システム上新品未使用となっています。自宅保存の中古品となります。多少内部に毛玉やスレ有り、気にならない方お買い求めください。カラー···ブラック柄・デザイン···刺繍カップ···カップなし季節感···春、秋、冬#マルコ#サラヴィール#ロングブラジャー#補正下着



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