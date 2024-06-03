

ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム



ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム ツイステ 3wayサッチェルバッグ アクシーズファム

ディズニーツイステッドワンダーランド3wayサッチェルバッグ axesfemmePOETIQUE「ナイトレイブンカレッジ」の校章が型押しされた3wayサッチェルバッグです。ハンドバッグ、ショルダーバッグ、リュックの3wayでお使い頂けます。A4サイズが横向きにすっぽり入る大きさの大容量になっています。内側は黒とグレーの菱形模様になっています。袋から出して部屋に飾っておりました。新品未使用品ですが、4枚目の写真の様な小さな傷が裏面にあります。【追記】商品を確認したところ、商品画像の5枚目・6枚目の様な傷が表面に確認できました。そのためお値段を変更して出品させて頂きます。上記の状態にご理解のある方のみご購入いただきますよう、よろしくお願いいたします。