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ゲス日本未入荷クロスボディショルバーバッグ＆ミニボストンway パイソンピンク
商品番号 D18172968973
商品名

ゲス日本未入荷クロスボディショルバーバッグ＆ミニボストンway パイソンピンク
ブランド名 ゲス
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

７月31日まで特別価格にて出品します。8月1日より元に戻しますのでご了承ください。9999円→9500円コメントなしの即購入24H大歓迎です。アメリカのゲスにて購入した、クロスボディショルダーバッグ\u0026ミニボストンバッグの2wayタイプのバッグです。カラーパイソンピンク取り外し可能なストラップ付きストラップ113cmー132cmの7段階長さ調節サイズ訳18.5cmx13.5cmx7cmかなりかわいいミニボストンです。スマホやお財布などしっかり入ります。レアな商品で、アメリカでもすでに完売です。在庫2点のみですので、ご希望の方はお早めに！こちらバッグの底に厚みがあるため、ゆうパックにての発送となり送料がかかりますので、これ以上のお値引き交渉はご遠慮ください。お値引き交渉はご遠慮ください。★その他のGUESS商品もご覧ください#guessamandaカラー···ピンク
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