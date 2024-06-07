【タグなし未使用】MARC JACOBS(マークジェイコブス) ショルダーバッグ

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■ブランド：MARCJACOBS(マークジェイコブス)■カラー：ベージュ（画像でご確認ください）■サイズ：W約23cmH約16cmD約6cmショルダー約113－122㎝※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。■素材：レザー■状態：昨年購入したのですが別の似たようなものがあるので出品します。タグを外しましたが未使用です。・ペット、喫煙者はおりません。・出品前に確認していますが、見逃している点があるかもしれません。・リサイクル品で梱包させていただきます。・別サイトでも出品しているので、早期終了する場合があります。#MARCJACOBS#マークジェイコブス#ポシェット#レザーバッグ#おでかけかばん#ショルダーバッグ素材...牛革(本革)カラー...ベージュ種類...ミニショルダーバッグ