グッチ 長財布 クーリエ タイガー GGスプリーム ラウンド ペイントEO163

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【商品説明】縦：約11㎝横：約19.5㎝厚さ：約2.5㎝小銭入れ：1ヶ所札入れ：3ヶ所カード入れ：12ヶ所色：ベージュ素材：コーティングキャンバス刻印・シリアルなど：4739090959付属品：なし(本体のみ)【状態ランク】状態ランク：ABS：新品、未使用or未使用に近いA：目立った傷や汚れなしAB：目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れありBA：やや傷や汚れありB：やや傷や汚れありBC：やや傷や汚れありor傷や汚れありC：傷や汚れありD：全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があります。ファスナーの開閉はスムーズです。素材のベタつきはありません。(外側の状態)角に1ヶ所、スレがあります。ファスナートップに傷とメッキ剥がれがあります。(内側の状態)小銭入れの底に多少の汚れがあります。マチと札入れに数ヶ所、白い汚れがあります。小銭入れ外側に型崩れがあります。上記ダメージはありますが、普段使いに問題なくお使いいただける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。※発送はメルカリ便のみの対応となります。他の発送方法は対応しかねますのでご了承ください。EO163-193