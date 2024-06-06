新作☆新品　エルメス　カレ　スカーフ　55センチ

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商品詳細
人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)ご覧いただきましてありがとうございます。プロフィールご必読のうえ、ご購入お願いします。HERMESエルメス シルク スカーフ馬柄 素材：シルク100%サイズ:55㎝×55㎝付属品：箱昨年10月に韓国仁川国際空港のエルメスにて購入した正規品になります。ご安心してお求め下さい。
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