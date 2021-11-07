コーチ COACH 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ

商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。また中古品ですので全ての箇所を写真、説明文に記載はできませんので気になる箇所は購入前に質問お願い致します。モニターや撮影環境により色の見え方が変わる場合もございますのでご了承ください。他にもバッグやサイフを出品中です。是非ご覧下さい☺︎︎︎︎#AYの全商品#AYのバッグ★商品購入先株式会社エコリングが開催する業者専用のエコリングオークションにて購入しました。当方ではプロの鑑定士により二重に真贋鑑定していますので確実に正規品です。◯ブランドコーチ○アイテムショルダーバッグハンドバッグ○サイズ約タテ24cmヨコ35cmマチ6cmショルダー103cm平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さい)着画はお断りいたします。○状態多少のスレ、汚れがございますが、その他目立った傷や汚れ等なくUSED品としては美品です。○カラー画像参照○素材レザー○配送仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします！61023-1034



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