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トリファリ　ハートのブローチ　 hard heartレア　ゴールド
商品番号 L73747800136
商品名

トリファリ　ハートのブローチ　 hard heartレア　ゴールド
ブランド名 トリファリ
特別価格 税込 7,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コスチュームジュエリーで有名な、トリファリ（trifari）の代表的な王冠ブローチです。年代によって、様々な色合いのデザインがあり、世界各国にコレクターがいます。こちらはゴールドを基調としたハート型のブローチです。DearestHeartというデザインで、ダイヤ、エメラルド、アメジスト、ルビー、サファイア、トパーズの頭文字を取っています。お好きな方はぜひコレクションに加えてみてはいかがでしょう？大きさは、横2.5cm縦約3cmです。《刻印》『TRIFARI©️』と記載されています。《状態》経年による汚れや、変色があります。また、小さなラインストーンに曇りのある部分があります。《そのほか》①即購入OKです。コメントのやり取りをしていても、先に購入された方が優先になります。②値段は日にちがたつと、下げることもあります！③基本的に1万円以下のものはネコポスで発送するため、日時指定はできません。もし、配送日時指定をご希望の場合は、送料が上がりますので、事前にコメントでご相談いただければと思います^_^不明点はお気軽にコメントにてご質問いただき、納得した上でご購入どうぞ。#海外#トリファリ#trifari#王冠#アクセサリー#アンティーク#ビンテージ#コスチュームジュエリー
http://narcologia.ru/goods/revamp100722.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming93892.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming869892.html
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