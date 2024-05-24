NieR ブロッキングシャツ

制服風の着こなしも可愛く決まるブラックシャツ×ネクタイセットが新登場☆伸縮性のある生地で着心地抜群のブラックシャツと、モノトーンカラーのネクタイがセットになったアイテムです。袖部分とネクタイが同じデザインなのもさりげないおしゃれ感を演出してくれます。ネクタイは結ぶ手間要らずのワンタッチ仕様になっております。アジャスターも付いているので、自分にぴったりな長さに調節出来るのも嬉しいポイント◎後ろ丈の長いシルエットになっており、さりげなく体型もカバーしてくれます。薄手なのでインナーとしてもスッキリと着られ、ヘビロテ出来る事間違いなしの当店一押しアイテムです。こちらは男女問わずご着用可能なユニセックス商品になります。状態は開封品ですが未着用です。細かい傷、汚れなどがある場合がありますので神経質な方のご購入はお控えください。宜しくお願いいたします。



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ブロッキングプルオーバーシャツ【和柄九尾】 | NIER CLOTHING powered by BASE



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裏地防寒フリース 着物風袖フード付きブロッキングシャツ | NIER CLOTHING powered by BASE



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袖シースルーブロッキングシャツ【和柄九尾(紫)】 | NIER CLOTHING



着物風袖ブロッキングシャツ【和柄九尾・赤】 | NIER CLOTHING powered by BASE



ブロッキングプルオーバーシャツ【FACE NieR】 | NIER CLOTHING powered by BASE