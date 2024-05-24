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NieR ブロッキングシャツ
商品番号 R11725894609
商品名

NieR ブロッキングシャツ
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

制服風の着こなしも可愛く決まるブラックシャツ×ネクタイセットが新登場☆伸縮性のある生地で着心地抜群のブラックシャツと、モノトーンカラーのネクタイがセットになったアイテムです。袖部分とネクタイが同じデザインなのもさりげないおしゃれ感を演出してくれます。ネクタイは結ぶ手間要らずのワンタッチ仕様になっております。アジャスターも付いているので、自分にぴったりな長さに調節出来るのも嬉しいポイント◎後ろ丈の長いシルエットになっており、さりげなく体型もカバーしてくれます。薄手なのでインナーとしてもスッキリと着られ、ヘビロテ出来る事間違いなしの当店一押しアイテムです。こちらは男女問わずご着用可能なユニセックス商品になります。状態は開封品ですが未着用です。細かい傷、汚れなどがある場合がありますので神経質な方のご購入はお控えください。宜しくお願いいたします。
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