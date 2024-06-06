FOSTEX HP-A3 ヘッドホンアンプ USB DAC

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商品詳細
FOSTEXHP-A332-BITDIGITALTOANALOGCONVERTER/HEADPHONEAMPLIFIERフォステクス社のHP-A3になります。動作良好です。中古品としては使用感は少ない方だと思いますが、一部傷がありますので、写真にてご判断をお願い致します。商品内容：ヘッドフォンアンプ本体USBケーブル取扱説明書#FOSTEXHP_A332_BITDIGITALTOANALOGCONVERTER_HEADPHONEAMPLIFIER
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