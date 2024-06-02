【新品未使用】alexanderwang

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使用しないままクローゼットに眠っていたため出品します。確認したところ傷みなどはありませんでした。サイズ：０ ※普段はS〜Mサイズを着用定価 ：18,900円素材 ：コットン100%他のサイトでも出品しているため急に取り下げる可能性があります。