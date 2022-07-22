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カットソー　刺繍とストーン
商品番号 L53962865876
商品名

カットソー　刺繍とストーン
ブランド名 ビアンカ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刺繍の素敵なTシャツです。ほとんど着用していません。イタリア製柄・デザイン···花柄カラー···ブルー袖丈···半袖サイズ　バスト　88cm丈　　　52cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいませ。小さく折りたたんで梱包するのでシワなどはご了承下さい。#イタリア製#刺繍#花柄#ブルー#カットソー
http://narcologia.ru/goods/freezer592898.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate176248.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild493952.html
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