カットソー　刺繍とストーン

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刺繍の素敵なTシャツです。ほとんど着用していません。イタリア製柄・デザイン···花柄カラー···ブルー袖丈···半袖サイズ バスト 88cm丈 52cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいませ。小さく折りたたんで梱包するのでシワなどはご了承下さい。#イタリア製#刺繍#花柄#ブルー#カットソー