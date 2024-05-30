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ウィムガゼット ジャガードキャミブラウス
商品番号 L28914725899
商品名

ウィムガゼット ジャガードキャミブラウス
ブランド名 ウィムガゼット
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィムガゼットグレー1度着用美品です。出品迷ってるので取り消すかもしれません。ネットでは即完売したお品です【2023SS】繊細な表情と美しいシルエットが目線を奪う、キャミソールブラウス■凹凸感のある独特の素材感がポイントのキャミブラウス。■胸下から美しいフレアシルエットを描くハリ感のある風合い。■華奢なストラップや光沢感がエレガントな雰囲気を演出。■大胆に開いたバックデザインが甘さの中に大人の色気をプラス。■タートルニットや裏毛POに着こなすスタイリングがおすすめ。
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