ウィムガゼット ジャガードキャミブラウス

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商品詳細
ウィムガゼットグレー1度着用美品です。出品迷ってるので取り消すかもしれません。ネットでは即完売したお品です【2023SS】繊細な表情と美しいシルエットが目線を奪う、キャミソールブラウス■凹凸感のある独特の素材感がポイントのキャミブラウス。■胸下から美しいフレアシルエットを描くハリ感のある風合い。■華奢なストラップや光沢感がエレガントな雰囲気を演出。■大胆に開いたバックデザインが甘さの中に大人の色気をプラス。■タートルニットや裏毛POに着こなすスタイリングがおすすめ。
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