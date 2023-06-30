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レスポートサック ショルダーバッグ　おしゃれキャット　ディズニー
商品番号 D92586028421
商品名

レスポートサック ショルダーバッグ　おしゃれキャット　ディズニー
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKレスポートサック　LESPORTSACデラックスエブリデイDELUXEEVERYDAYBAG7507縦:約25cm横:約32cmまち:約11cmたたみジワがあります。新品未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。その為外袋が破れている場合があります。コンパクトに畳んで発送させて頂きます。ポーチ付きです。
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