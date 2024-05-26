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●横28(10番の写真をご覧下さい)✨️縦21マチ幅10(ポケット部分)底19だいたいです✨️●アミティエのニットの可愛らしいバッグです。小さめですがマチ幅も広く、ポケットもたくさん付いてるので結構入ります✨️✨️●内側はナイロン素材✨️ポケットも付いています。(8番の写真です)✨️●グレーの部分はニット。黒の部分はポリエステルになってます。(素材は9番の写真をご覧下さい)✨️いつものコーディネートにプラスしてみませんか✨✨️18700円