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アミティエ♡バッグ
商品番号 A33157293809
商品名

アミティエ♡バッグ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●横28(10番の写真をご覧下さい)✨️縦21マチ幅10(ポケット部分)底19だいたいです✨️●アミティエのニットの可愛らしいバッグです。小さめですがマチ幅も広く、ポケットもたくさん付いてるので結構入ります✨️✨️●内側はナイロン素材✨️ポケットも付いています。(8番の写真です)✨️●グレーの部分はニット。黒の部分はポリエステルになってます。(素材は9番の写真をご覧下さい)✨️いつものコーディネートにプラスしてみませんか✨✨️18700円
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