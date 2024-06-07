HVISK 【HVISK】RENEI CATCH 2WAY BAG

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トゥモローランドアダムエロペ【デザイン】・2WAY仕様・マグネット式フラップ・フロントポケット付き・スネーク型押しとスムースのコンビ・カジュアルにもモードにも持てる汎用性・太めのショルダーストラップ(取り外し可・長さ調整可)【Color】ホワイト【サイズ】幅17/高さ12/マチ6.5/持ち手15/☆2023年☆18,000円（税込19,800円）☆お財布が入らず、新品のまま出品いたします。☆未使用ですが自宅保管の中古品です。ご理解のほどよろしくおねがいします。