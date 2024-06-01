希少ロエベLOEWE三折り財布

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ご覧いただきありがとうございます！\"Size幅（cm）:12深さ（cm）:2.5高さ（inch）:3幅（inch）:4.7深さ（inch）:1素材ソフトグレインカーフ仕様：カードポケット×6オープンポケット×2お札入れ×1小銭入れ×1素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。セレクトショップで購入しました。並行輸入品（海外正規品）とのことですので国内正規品と同等の品質をお求めの方はご理解のうえご購入お願いします。