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【未使用品】マックスマーラ ロングワンピース マキシ丈 花柄 総柄 M〜L
商品番号 V75389689419
商品名

【未使用品】マックスマーラ ロングワンピース マキシ丈 花柄 総柄 M〜L
ブランド名 マックスマーラ
特別価格 税込 9,000 円
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商品詳細

たくさんの商品の中からご覧頂きありがとうございます。◆アイテムMaxMaraマックスマーラ　MAX\u0026Co.マックスアンドコー　ロングワンピース　マキシ丈　花柄　総柄　ボタニカル　ウエストリボン　バックファスナー　Ａライン　38サイズ　M〜Lサイズ相当◆サイズ肩幅38cm身幅42cm着丈116cm袖丈48cm素人採寸になりますので、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。◆状態　目立った傷や汚れは見受けられず、まだまだ長くご着用いただけます♪◆カラーマルチカラーグリーン　緑　パープル　薄紫　ホワイト　白◆素材表地　レーヨン100%裏地　ポリエステル100%◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。◆その他即購入大歓迎です。お写真の小物（お花等）は付属致しませんのでご了承下さい。よろしくお願い致します^^0273
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