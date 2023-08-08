【未使用品】マックスマーラ ロングワンピース マキシ丈 花柄 総柄 M〜L

たくさんの商品の中からご覧頂きありがとうございます。◆アイテムMaxMaraマックスマーラ MAX\u0026Co.マックスアンドコー ロングワンピース マキシ丈 花柄 総柄 ボタニカル ウエストリボン バックファスナー Ａライン 38サイズ M〜Lサイズ相当◆サイズ肩幅38cm身幅42cm着丈116cm袖丈48cm素人採寸になりますので、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。◆状態 目立った傷や汚れは見受けられず、まだまだ長くご着用いただけます♪◆カラーマルチカラーグリーン 緑 パープル 薄紫 ホワイト 白◆素材表地 レーヨン100%裏地 ポリエステル100%◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。◆その他即購入大歓迎です。お写真の小物（お花等）は付属致しませんのでご了承下さい。よろしくお願い致します^^0273



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