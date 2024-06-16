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商品詳細
エルメスのバッグ最新作です。インザループ182023年、エルメス直営店購入3回ほど使用後に自宅保管しておりましたのでとても綺麗です！角スレや汚れなし、型崩れもありません。カラー：ブラック金具：ゴールド金具素材：トリヨンクレマンスxスイフトサイズ：W約18cmxH約19cmxD約12cm刻印：B刻印付属品：箱保存袋ショップカードレシートレインカバー個人保管となりますので神経質な方の購入はご遠慮ください。高額なので気になる方は遠慮なくご質問ください。写真の追加も可能です。お値段交渉も承っておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/kindness661605.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador862306.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei271371.html
エルメス インザループ18 ブラック
エルメス インザループ18 ブラック
エルメス インザループ18 ブラック
エルメス インザループ18 ブラック
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エルメス インザループ18 ブラック
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