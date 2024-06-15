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KENZO ケンゾー レザーショルダーバッグ 花柄ストラップ ブラック×パープル
商品番号 N18078404948
商品名

KENZO ケンゾー レザーショルダーバッグ 花柄ストラップ ブラック×パープル
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 3,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KENZOケンゾーレザーショルダーバッグ花柄ストラップブラック×パープルストラップが花柄でめちゃくちゃかわいいです。フラップを開けたところも同じ花柄なのがポイント。パイピングがパープルなのもかわいい古着女子にもおすすめ♡ポケット外側　表　なし　　　裏　ポケット内側　ポケット×2　　　ファスナーポケット×なし縦　16㎝横　19㎝マチ幅　8㎝ショルダー　118㎝調整できます平置きでの採寸です。☆ご覧いただきありがとうございます♫バッグやお財布をお探しでしたら、ぜひご覧下さい♡↓#森ねこ堂バッグとお財布☆プロフィール見てください。お願いしますm(._.)mあくまでも中古品という事をご理解頂いた上でご検討よろしくお願いします。☆キレイに畳んで発送致します。保管上、梱包でのシワはご容赦ください。気になる点があれば、購入前にコメントをお願い致します　(*´-`)
http://narcologia.ru/goods/kindness725505.html
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