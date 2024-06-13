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❤︎RESEXXY フリルノースリーブブラウス❤︎新品未使用タグ付き
商品番号 I51753950638
商品名

❤︎RESEXXY フリルノースリーブブラウス❤︎新品未使用タグ付き
ブランド名 リゼクシー
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リゼクシーのフリル付きノースリーブブラウス(ホワイト)です♫新品未使用タグ付き＊定価8250円(自宅で試着1回のみしました！)(2023.8月初めに購入)カラーを間違えて頼んでしまったため出品させていただきます。ご購入お待ちしております。
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