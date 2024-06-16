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ジムフレックス　半袖シャツ　ピンク　日本製
商品番号 E11216021535
商品名

ジムフレックス　半袖シャツ　ピンク　日本製
ブランド名 ジムフレックス
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2度着用し、ホームクリーニングしています。14サイズ身幅47㎝、袖丈16㎝、肩幅36.5㎝着丈(前)60.5㎝￼(後ろ)62.5㎝
http://narcologia.ru/goods/capitation546108.html
http://narcologia.ru/goods/choice80085.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper329209.html
ジムフレックス　半袖シャツ　ピンク　日本製
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