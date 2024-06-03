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ラルフローレン　ポロシャツ レディース　M ホワイト　ピンクポニー
商品番号 R91210611924
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ レディース　M ホワイト　ピンクポニー
ブランド名 ラルフローレンブラックレーベル
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツMサイズです。お色は白で、胸の刺繍はピンクです。特に傷や汚れはなく、まだまだ着て頂けると思いますがあくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。ゴルフや乗馬、テニスなどのスポーツ用にもにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅37身幅42.5着丈57
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