ラルフローレン　ポロシャツ レディース　M ホワイト　ピンクポニー

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こちらはラルフローレンレディースポロシャツMサイズです。お色は白で、胸の刺繍はピンクです。特に傷や汚れはなく、まだまだ着て頂けると思いますがあくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。ゴルフや乗馬、テニスなどのスポーツ用にもにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅37身幅42.5着丈57