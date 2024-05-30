WCJペプラムトップス(新品未使用)

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WCJ(ダブルシージャパン)のペプラムトップスでレオパード柄になります。未使用、美品です！夏はTシャツやブラウス、冬はロンTやタートルネックなどと季節問わず着ていただけます！合わせやすい色見のレオパード柄でコーデのポイントにもなりオシャレで可愛いです♡カラー：レオパードサイズ FREE着丈：47cm（後身頃）バスト：72〜98cmウエスト：93cm裾周り：276cm※肩紐の調節可能素材本体：ポリエステル73％綿27％裏地：ポリエステル80%綿20％重さ：約250g季節感···春、夏、秋、冬●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#wcj#WCJ#ダブルシージャパン#ペプラムトップス#ペプラム#トップス#キャミソール#チュニック#レオパード#レオパードトップス#服#若槻千夏