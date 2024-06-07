！今月まで！extreme cashmere love snow キャミソール

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今月までで一旦こちらは削除し、再掲載いたします。extremecashmereキャミソールニットになります。色はホワイトになります。付属の袋と毛玉取りをお付けいたします。新品未使用品ですが、一度人の手に渡ったものですので、中古品にご理解ある方のみお願いします。お値下げの予定はございません。柄・デザイン···無地カラー···ホワイト季節感···秋、冬#ExtremeCashmere#エクストリームカシミヤUNITEDARROWSRonHermanロンハーマンIENAイエナspick\u0026spanマザーズバッグFRAMeWARKフレームワークURBANRESEACHSLOBEIENAスローブイエナplageプラージュDeuxiemeClasseBEAUTY\u0026YOUTHTOMORROWLANDトゥモローランド