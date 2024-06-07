美品 アーバンリサーチドアーズ DOORS チュニック ブラウス ベージュ



新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ | フリマアプリ ラクマ 新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ | フリマアプリ ラクマ



新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ 新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ



新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ 新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ



新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ 新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ



[Y様専用]DOORS ティアードチュニックブラウス /L.BEIGE | フリマアプリ ラクマ [Y様専用]DOORS ティアードチュニックブラウス /L.BEIGE | フリマアプリ ラクマ



ご専用です♪DOORS☆ピンタックチュニックシャツ🌸L/BEIGE♪新品タグ付 | フリマアプリ ラクマ ご専用です♪DOORS☆ピンタックチュニックシャツ🌸L/BEIGE♪新品タグ付 | フリマアプリ ラクマ



ご専用です♪DOORS☆ピンタックチュニックシャツ🌸L/BEIGE♪新品タグ付 ご専用です♪DOORS☆ピンタックチュニックシャツ🌸L/BEIGE♪新品タグ付



URBAN RESEARCH DOORS ティアードチュニックブラウス URBAN RESEARCH DOORS ティアードチュニックブラウス



[Y様専用]DOORS ティアードチュニックブラウス /L.BEIGE [Y様専用]DOORS ティアードチュニックブラウス /L.BEIGE



URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の「ティアード ... URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の「ティアード ...



URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の ... URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の ...



ボリュームスリーブチュニックブラウス ボリュームスリーブチュニックブラウス



新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ 新品タグ付き◉ ティアードチュニックブラウス DOORS ベージュ



URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の「サイドギャザー ... URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）の「サイドギャザー ...



URBAN RESEARCH DOORS ティアードチュニックブラウス URBAN RESEARCH DOORS ティアードチュニックブラウス

アーバンリサーチドアーズURBANRESEARCHDOORSチュニックブラウスベージュコットンボイル ティアード インド製アーバンリサーチドアーズのベージュのチュニックです。軽く清涼感のあるコットンボイル生地を使用したブラウスは、ティアードやたっぷり入ったギャザーが程よいボリュームを出してくれるアイテムです。インド製のくたっとした風合いのある生地は雰囲気を作ってくれるだけでなくライトな着心地♩袖の一部にゴムを入っているので腕まくりもしやすく、まだまだ気温の高い季節でも爽やかに着ていただけます。また、薄手の生地に乗せたカラーもそれぞれイメージが変わり、どれも大人ナチュラルな印象に♡しっかり腰が隠れるチュニック丈はボトムスデザインを選ばず、手持ちのアイテムに合わせるだけでコーディネートが完成します。✿コンディションさほど使用感なく、全体的に綺麗です。◯タグ表記サイズ One肩幅約54身幅約58着丈約78袖丈約46◯素材：綿100％※計測値の多少の誤差はご了承ください※シミなどはなく綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品の為、わずかな傷なども許せない方はご遠慮ください※タイトルや説明にない小物類は付きません。:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:▼他にも色々出品中です▼#コツメカワウソのシャツ一覧#コツメカワウソのワンピース一覧#コツメカワウソの商品一覧.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*テイスト・シーン...キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色...ベージュ袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...コットン(綿)