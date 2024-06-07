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キャルトップ　シャツ　caltop
商品番号 S30101616897
商品名

キャルトップ　シャツ　caltop
ブランド名 カルトップ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズが合わなかったったため出品します。一回の着用のみです。着丈83cm身幅66cm袖丈26.5cm肩幅60cm
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