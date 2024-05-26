Buntaさま 確認用

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★オーダーBuntaさま、お世話になっております。大変お待たせ致しました。・耳周りの刈り上げ部分はカットせず残しておりますので、ご自身に合わせカットくださいませ。画像追加致しましたのでご確認下さいませ。もしこちらで問題なければそのままお取引させて頂きますのでご返答頂けますと幸いでございます。何卒宜しくお願い致します。