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オパール　ルース　2.96ct
商品番号 Y34412490897
商品名

オパール　ルース　2.96ct
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 16,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オパール2.96ctです。丸いフォルムのルースで赤い遊色がメイン、緑、青も見えます。赤い遊色は希少で、市場でも高値がつきます。とてもきれいなルースです。同名でInstagramに動画をのせているので、よろしければご覧ください。フォローしていただければ10%割引きします。フォロー後、コメント欄にご記入お願いします。その他、気になることがあれば、お気軽にお問合せください。ノークレームノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman799056.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation537521.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy849353.html

オパール　ルース　2.96ct
難あり 巨大エチオピア クリスタルオパール 緑 原石 296ct 乾燥品の ...

オパール　ルース　2.96ct
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ） – カラッツSTORE

オパール　ルース　2.96ct
☆276☆ソーティング有 天然 パパラチア サファイア ルース 0.990ct-

オパール　ルース　2.96ct
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ） – カラッツSTORE

オパール　ルース　2.96ct
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ） – カラッツSTORE

オパール　ルース　2.96ct
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ） – カラッツSTORE

オパール　ルース　2.96ct
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ） – カラッツSTORE

オパール　ルース　2.96ct
難あり 巨大エチオピア クリスタルオパール 緑 原石 296ct 乾燥品の ...

オパール　ルース　2.96ct
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ）

オパール　ルース　2.96ct
☆276☆ソーティング有 天然 パパラチア サファイア ルース 0.990ct-

オパール　ルース　2.96ct
ペリドット 2.96ctルース

オパール　ルース　2.96ct
ペリドット 2.96ctルース

オパール　ルース　2.96ct
☆276☆ソーティング有 天然 パパラチア サファイア ルース 0.990ct-

オパール　ルース　2.96ct
難あり 巨大エチオピア クリスタルオパール 緑 原石 296ct 乾燥品の ...

オパール　ルース　2.96ct
ペリドット 2.96ctルース

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