オパール　ルース　2.96ct

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商品詳細
オパール2.96ctです。丸いフォルムのルースで赤い遊色がメイン、緑、青も見えます。赤い遊色は希少で、市場でも高値がつきます。とてもきれいなルースです。同名でInstagramに動画をのせているので、よろしければご覧ください。フォローしていただければ10%割引きします。フォロー後、コメント欄にご記入お願いします。その他、気になることがあれば、お気軽にお問合せください。ノークレームノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman799056.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation537521.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy849353.html
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難あり 巨大エチオピア クリスタルオパール 緑 原石 296ct 乾燥品の ...
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ） – カラッツSTORE
☆276☆ソーティング有 天然 パパラチア サファイア ルース 0.990ct-
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ） – カラッツSTORE
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ） – カラッツSTORE
ブルースターサファイア 2.96ctルース（カラーチェンジ） – カラッツSTORE
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ペリドット 2.96ctルース
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