3709 良品　kate spade 肩がけトートバッグ　デニム　シンプル

○商品名katespadenewyorkケイトスペードニューヨーク肩がけトートバッグ ハンドバッグ デニム風レディース エレガンス カジュアル シンプル○状態目立つ傷や汚れはなく比較的綺麗なお品物です。詳しくは写真をご確認ください。気になる点はお気軽にコメントくださいませ。○サイズ【横】33【高】26【マチ】13素人採寸になりますので多少のズレはご了承ください。基本的には平置きにての採寸になります。○その他自宅保管になります。中古品なことをご理解の上ご購入よろしくお願いします。○配送基本的には折りたためるものはコンパクトに折りたたんでの梱包になります。配送はレターパックになりますがこちらの都合で佐川急便に変更する場合があります。ご了承くださいませ。ご理解のほどよろしくお願いします。#豆次郎バッグ#豆次郎ケイトスペード素材···デニムトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地



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