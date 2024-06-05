【新品未使用】 ディズニー ソーサラー ミッキー ミニー ドナルド グーフィー

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます。サマンサタバサプチチョイスSamanthaThavasaPetitChoiceD23ExpoJapan2013ディズニーコレクションソーサラーミッキーマウスミニーマウスドナルドダックグーフィーの長財布になります。※財布は新品未使用品ですが、外箱に汚れと経年劣化が見られます。写真10枚目、11枚目参照。素人の自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。ペット、喫煙者はいません。
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