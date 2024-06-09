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- 23区 ヴィスコースストレッチポケット付きニット
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商品詳細
二の腕が気にならない、ポケットディテールのプルオーバー着心地が良く楽ちんです！■デザイン総針で編み立てたＴ型のニットプルオーバー。シンプルなデザインにポケットディテールを加えました。二の腕が気にならないよう設計された袖丈が嬉しいポイント。早い時期から長く着用できます。こちらは、試着のみでタグ付きです。38ですが、ゆったりした作りなので普段40でも大丈夫だと思います。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···長袖季節感···春、夏、秋
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