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カラー...ホワイト人気モデル/シリーズ...PRADAカナパM10年程前に購入しました。汚れておりますが、現在使っていないので中古品にご理解にいただける方にお譲りしたいと思います。配送は簡易包装になる点ご了承ください。