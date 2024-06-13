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コムデギャルソン　トートバッグ フラワー
商品番号 W88115159478
商品名

コムデギャルソン　トートバッグ フラワー
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソン（CommedesGarcons）トートバッグです。大きなお花が特徴的で、可愛くもかっこよくもなりお気に入りでした。写真では光の加減で白っぽくなっていますが、実物は黒です。内ポケットが一つ付いています。持ち手は少し擦れています。以下採寸です縦　40㎝横　50㎝持ち手　35㎝中古品であることをご理解の上ご購入願います。
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