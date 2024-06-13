リモワ キャビンs 4輪 機内持ち込み可 Cabin s

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■ ブランド・商品名 ブランド：リモワRIMOWA モデル ：cabins 商品情報：機内持込可機内持ち込み可能 スーツケースキャリーケース4輪 32Lマットブラック 黒 型 番：810.52嬉しい機内持ち込みサイズで日帰り旅行から〜2泊の出張にもオススメのキャリーケース/スーツケースです。4輪のため引く際傾ける必要がなく、機内などで取り回しが良いです。リモワらしく軽量素材を使用していて女性にも持ち運び可能でオススメです◎■ 仕 様 サイズ：40cm×55cm×20cm （車輪・取っ手含む） 重 量：約3.1kg前後 容 量：32L前後（0-2日間用） カラー：マットブラック 素 材：ポリカーボネイト ロック：TSA搭載ダイヤルロック （000に設定） 付属品：ディバイダー 鍵無し メッシュ穴あきありますキャスターの動きかなり軽いですので安心してお使い頂けると思います。