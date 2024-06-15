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CHANEL シャネル　片耳ピアス
商品番号 W32040630685
商品名

CHANEL シャネル　片耳ピアス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 12,642 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバーのココマークに揺れるピンクが可愛いですね。よく見てみると、透明のレジンには、レース模様に小さなパールが散りばめられています。最近には、見かけないタイプですのでレアかも。パリ本店で母へのお土産として購入しました。母は、片方を紛失してしまいましたが、あまりにもかわいいので大事にしまっていたようです。　　この頃は、片耳ピアスがオシャレなようですね。どうぞお似合いになる方に！　お箱も付属します。小袋付き！目立つ傷などは見受けられませんが、お写真にてご確認の上、お願い致します。もう一つ、CHANEL片耳ピアスを出品しております。こちらは、クールなフープピアスです。#トイプーピアスからご覧下さい。
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