CHANEL シャネル　片耳ピアス

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シルバーのココマークに揺れるピンクが可愛いですね。よく見てみると、透明のレジンには、レース模様に小さなパールが散りばめられています。最近には、見かけないタイプですのでレアかも。パリ本店で母へのお土産として購入しました。母は、片方を紛失してしまいましたが、あまりにもかわいいので大事にしまっていたようです。 この頃は、片耳ピアスがオシャレなようですね。どうぞお似合いになる方に！ お箱も付属します。小袋付き！目立つ傷などは見受けられませんが、お写真にてご確認の上、お願い致します。もう一つ、CHANEL片耳ピアスを出品しております。こちらは、クールなフープピアスです。#トイプーピアスからご覧下さい。